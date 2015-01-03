Ограничение зарплат чиновников не коснется военнослужащих - Минфин
Ограничения заработных плат чиновников, принятые Верховной Радой Украины как законодательная норма для стабилизации системы госфинансов, ограничивается 7 минимальными заработными платами, но не коснется зарплат военнослужащих, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин.
«Что касается зарплат чиновников. В законе №76 в конечных положениях, пункт 10 четко определяет установления ограничений зарплаты для госслужащих в размере 7 минимальных зарплат, а вы случае сокращения численности чиновников без изменения фонда оплаты труда – до 10 минимальных зарплат. Но это ограничение не касается военнослужащих», - сказал Фудашкин.
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При этом он подчеркнул, что закон также предполагает сокращение численности госслужащих до 20%. «Кроме того, будет сокращена численность аппарата госкомпаний и ограничена зарплата сотрудников госкомпаний в размере до 10 минимальных зарплат. Единственное исключение по зарплатам составляют стратегические госкомпании, перечень которых определяет Кабмин. Это такие компании, как например, Энергоатом», - подчеркнул замминистра.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла законодательные изменения в Налоговый кодекс в конце 2014 года.