Ограничение зарплат чиновников не коснется военнослужащих - Минфин

«Что касается зарплат чиновников. В законе №76 в конечных положениях, пункт 10 четко определяет установления ограничений зарплаты для госслужащих в размере 7 минимальных зарплат, а вы случае сокращения численности чиновников без изменения фонда оплаты труда – до 10 минимальных зарплат. Но это ограничение не касается военнослужащих», - сказал Фудашкин.

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При этом он подчеркнул, что закон также предполагает сокращение численности госслужащих до 20%. «Кроме того, будет сокращена численность аппарата госкомпаний и ограничена зарплата сотрудников госкомпаний в размере до 10 минимальных зарплат. Единственное исключение по зарплатам составляют стратегические госкомпании, перечень которых определяет Кабмин. Это такие компании, как например, Энергоатом», - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла законодательные изменения в Налоговый кодекс в конце 2014 года.