Вице-премьер рассказал, что ускорит рост ВВП Украины до 5-7% в год

Ускоренный рост ВВП на уровне 5-7% в год обеспечат реформы, инвестиции, борьба с коррупцией, поддержка бизнеса, увеличение экспорта и модернизация производства.

Украина может обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5-7%, для чего нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, провести модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта.

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Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Украина много чего достигла за последние четыре года. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Для мощного результата нам нужно расти на 5-7%. Причинами этого роста должны стать пять факторов. Первый фактор – это продолжение структурных реформ и борьба с коррупцией. Второе – привлечение инвестиций, третий – инновации и модернизация производства, четвертый – поддержка малого и среднего бизнеса, пятый – увеличение объемов экспорта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,3% при инфляции 10%.