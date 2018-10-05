Кубив похвастался успехами в борьбе с теневой экономикой

По его словам, сокращение теневой экономики стало результатом повышения "минималки", реформ в отрасли госфинансов, дерегуляции и других факторов.

Уровень теневой экономики в Украине сократился на 11 процентных пунктов с 2014 года.

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Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"С 2014 года теневая экономика сократилась на 11 процентных пунктов. Это результат действия многих факторов - сокращение ЕСВ, поднятие минимальной заработной платы, реформирование отрасли государственных финансов, дерегуляции, децентрализации. Мы говорим о публичных финансах государства", - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиардов гривень.

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33% от официального валового внутреннего продукта.

По словам Кубива, уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии составил 32% от объема официального ВВП. Он отметил, что такой показатель свидетельствует о значительном прогрессе по сравнению с пиком тенизации экономики в 2013-2014 годах.

Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году составил 31% от официального ВВП.