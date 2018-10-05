Кабмин оценил долю теневой экономики в ВВП Украины

Вице-премьер отметил, что уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии составил 32% от объема официального ВВП.

Уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.

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Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП. Это большой прогресс по сравнению с пиком тенизации экономики, который пришелся на 2013-2014 года", - отметил Кубив.

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33% от официального валового внутреннего продукта. Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году составил 31% от официального ВВП.