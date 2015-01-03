Украина может ввести дополнительные пошлины на импорт после консультаций с МВФ

Решение о введении дополнительного импортного сбора на порядка 100 товарных групп, за исключением критического импорта, будет принято после консультаций с международными финансовыми организациями, в первую очередь ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин.

Дополнительный импортный сбор может быть введен на основании закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятого парламентом в конце 2014 года.

Читайте такжеИмпортные пошлины на российские товары введут сразу после принятия закона - Луценко«Это временный сбор, принятый с целью урегулирования платежного баланса. Закон предполагает, что эта норма вступает в силу после завершения консультаций с международными финансовыми организациями относительно использования этого инструмента как метода регулирования платежного баланса и стабилизации резервов Национального банка. – сказал Фудашкин. - После консультаций, которые проводятся правительством, будет обнародовано решение Кабмина относительно введения его (сбора) в действие или не введения. В первую очередь это касается консультаций с Международным валютным фондом».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), предполагающий временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. В ходе обсуждения данного законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор вводится только после соответствующих консультаций с представителями ЕС.