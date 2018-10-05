Гройсман отчитался о росте торговли Украины со странами ГУАМ

Только с начала текущего года этот показатель увеличился на 30,3%.

Торговля Украины со странами ГУАМ (Грузия, Азербайджан, Молдова) за год выросла более чем на 52%.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции участников саммита ГУАМ, который проходит в столице Молдовы - Кишиневе.

"Только торговля Украины со странами ГУАМ за год, который прошел, увеличена больше, чем на 52%. И я убежден, что этот потенциал далеко не исчерпан", - сказал Гройсман.

На своей странице в соцсети Twitter премьер сообщил, что торговля Украины со странами ГУАМ за 7 месяцев текущего года увеличилась на 30,3%.

Как сообщал УНИАН, премьер Гройсман на сегодняшнем саммите ГУАМ инициировал активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ и инициатив по наращиванию транзита.

Справка УНИАН. ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году, в состав которой до 2005 года входил также Узбекистан. Характерной чертой организации изначально стала ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) - Кавказ - Европа в обход территории России.