Российская экономика находится под угрозой краха - немецкий эксперт

Руководитель немецкого института экономических исследований ifo Ханс-Вернер Зинн предупредил, что российская экономика находится под угрозой краха.

Как сообщает DW, такое мнение он высказал в колонке для издания Wirtschaftsoche.

По мнению эксперта, подобный сценарий негативно отразится "не только на французских и австрийских банках, но и на немецкой промышленности".

Как считает Зинн, нынешних валютных резервов РФ хватит на то, чтобы обслуживать госдолг в течение двух лет. Кроме того, из-за падения цен на нефть о внешнеторговом профиците уже не может быть и речи, отмечает эксперт.

Читайте такжеРоссия готовит новый стресс-сценарий с ценой нефти в $40В конечном счете России придется радикально ограничить импорт, чтобы хотя бы предотвратить появление новых долгов, и это будет крайне негативно влиять на население страны, пишет Зинн. Он утверждает, что при таком развитии событий существует риск "опасной дестабилизации российского общества".