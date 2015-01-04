Оккупанты закрыли в Крыму все пункты обмена валют

В Симферополе с 1 января 2015 перестали работать пункты обмена валют.

Один из частных предпринимателей рассказал изданию Крим. Реалії, что собирался обменять рубли на доллары, однако не смог этого сделать.

«Сегодня хотел купить валюту в обменнике, пришел, а там не принимают людей, говорят, что с Нового года уже не работают. Мол, по российским законам им запретили работать», - сказал собеседник.

Один из сотрудников обменного пункта на Центральном рынке в Симферополе подтвердил в беседе корреспонденту Крим.Реалії, что обменники действительно не будут работать.

Читайте такжеВслед за Visa операции в оккупированном Крыму приостановила и MasterCard«Согласно законам России, наши обменники должны быть закрыты. Если при Украине мы спокойно работали, имели лицензии, платили налоги, то теперь купить-продать валюту можно будет либо в банке, заполнив кучу документов, среди которых вы должны будете объяснить происхождение у вас денег на покупку валюты, или сообщить, откуда у вас валюта, если вы собрались ее продать. В таких условиях, наверное, многие мои коллеги пойдут на «черный рынок», - рассказал сотрудник симферопольского обменника.

Как известно, 1 января 2015 года закончился так называемый "переходный период", в течение которого должны были урегулировать вопросы "интеграции" оккупированных Крыма и Севастополя в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации.