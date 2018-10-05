Financial Times: Крупнейший банк Дании помог россиянам вывести 8,5 миллиардов евро из России только за год

Внутренняя записка банка описывает, как именно были выведены российские сомнительные деньги.

Крупнейший в Дании Danske Bank провел сомнительные «зеркальные сделки» российских клиентов на 8,5 миллиардов евро. И это только за один год.

На это, как пишет Financial Times, указывает внутренняя записка банка, которая проливает свет на масштабы и тактики скандального отмывания 200 миллиардов евро. В ней подчеркивается, что «чрезвычайно доходная стратегия была рискованной, ведь банкиры Danske не знали ничего о личности конечных клиентов, что было неуместным при переводе таких больших сумм из России.

Проведенные зеркальные сделки для российских клиентов предусматривали покупку ценных бумаг в рублях, а затем продажу идентичных активов за иностранную валюту, в частности доллар США. Такие сделки вполне законны, однако они всегда были сигналом для прокуроров о том, что происходит возможное отмывание денег.

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В записке, которая оказалась в руках Financial Times, указано, что Danske Bank заработал в 2013 году 10 миллионов евро благодаря проведению зеркальных сделок. В них были использованы российские правительственные бонды, чтобы позволить клиентам провести международные платежи "быстрее, дешевле и более надежным способом».

«Существует потенциальный репутационный риск от возможности быть выставленными как помощник в процессе «оттока капитала» из России. Но в любом случае это риск, на который мы идем в других частях нашего бизнеса с нерезидентами, где естественный поток валюты всегда утекает из России. Учитывая надежный доход от решения, баланс риска и выгоды кажется очень привлекательным», - говорится в записке Danske Bank.

Масштаб зеркальных сделок усиливает давление на банк и его менеджмент в скандале, который уже стоил должности исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену. Издание также напоминает о начале расследований по меньшей мере в шести странах, включая США после того, как банк признал, что 200 миллиардов евро из России и других стран прошли через небольшую ветку в Эстонии.