Международные резервы Украины с начала года сократились на $2 миллиарда

В сентябре резервы сократились на 3,4% - до 16,6 млрд долл.

Международные резервы Украины за сентябрь сократились на 594 млн долл., или на 3,4%, - до 16,638 млрд долл. по состоянию на 1 октября.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года резервы сократились на 2,170 млрд долл., или на 11,5%.

По информации НБУ, объем международных резервов в сентябре сократился в результате платежей правительства по обслуживанию и погашению валютного госдолга на 711,2 млн долл.

При этом поступления от размещения долговых бумаг в сентябре составили 48,6 млн долл.

Кроме того, в сентябре Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке на 52,9 млн долл. больше, чем продал.

Также на резервы повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов в сумме 13,5 млн долл.

По оценкам НБУ, объем резервов на 1 октября покрывает 2,8 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.