Денег на повышение зарплат и пенсий не хватит: более 40% доходов госбюджета-2019 уйдет на выплату долгов

По словам председателя Счетной палаты, долги уменьшат возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат.

Выплаты по государственному долгу в 2019 году уменьшают возможности государственного бюджета для осуществления социально-экономических расходов. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, Счетная палата после экспертизы проекта закона о госбюджете на 2019 год утвердила и направила в Верховную Раду соответствующие выводы и предложения.

"Более 40% доходов государственного бюджета необходимо уплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", - заявил Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределено между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд гривень.

В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа", модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Кроме того, добавил Пацкан, в условиях ожидаемого повышения тарифов на газ, дополнения перечней категорий населения и расходов, на которые предоставляются льготы и жилищные субсидии, в проекте бюджета предусмотрено уменьшение в 2019 году, в сравнении с текущим, объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление этих расходов на 15,9 млрд грн, или 21,2%.

«Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, которые выделяются на субсидии, нужно максимально эффективно использовать. Чтобы не было случаев, когда люди, которые имеют право на субсидию и действительно в ней нуждаются, не попадают в реестр субсидиантов, в то же время в нем продолжают быть недобросовестные получатели субсидии, которые, декларируя нулевой доход, например, покупают новенькую машину», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата Украины считает возможным увеличить доходы в проекте государственного бюджета Украины на 2019 год на 17,6 млрд грн.

Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Проект основывается на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы - 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга - 2,449 трлн грн.

В начале октября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина в 2019 году должна погасить 15 млрд долларов по внешним долгам.