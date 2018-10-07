Баланс недели: экономический прогноз Всемирного банка, перенос большой приватизации и стопроцентная готовность к зиме

На уходящей неделе первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что прогноз роста украинской экономики остается позитивным и по итогам года он составит более 3%

«Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост – растет украинская промышленность», - сказал он.

По его словам, рост промышленного производства в стране за январь-август составил 2,2%, химическое производство выросло на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобилестроение – на 17,2%.

Кубив отметил, что рост экспорта украинских товаров продолжается последние 19 месяцев, а по итогам семи месяцев этого года экспорт украинских товаров составил 26 млрд долларов.

Между тем, на то, что «не все так гладко в датском королевстве», указал Всемирный банк, ухудшив прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. И это при условии, что начатые реформы и далее будут внедряться, а с МВФ будет достигнута договоренность о продолжении сотрудничества.

«Если реформы и далее будут внедряться, если будет достигнута договоренность с МВФ, это будет позитивным сигналом для инвесторов. Если это произойдет, то мы думаем, что экономический рост в 2018 году будет на уровне 3,3%», - заявил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Хан.

Среди приоритетных реформ Хан назвал банковскую и земельную реформы.

Также он отметил, что в 2019 году рост ВВП может составить 3,5%, а после избирательной кампании банк ожидает ускорение роста экономики до 4%.

В то же время, без достижения соглашения с МВФ, как уверяет Хан, рост экономики Украины в 2019 году может сократиться и упасть ниже 2%.

Что касается главных вызовов для украинской экономики, то это, по мнению Всемирного банка, - большой внешний долг и необходимость его обслуживать, падение цен на товары, которые идут на экспорт, задержка проведения реформ и ухудшение условий на внешних рынках заимствования для развивающихся стран.

В банке также напомнили, что до конца этого года Украине на погашение дефицита госбюджета и обслуживание долгов может понадобиться до 3,7 млрд долларов. И если не будет продолжено сотрудничество с МВФ, то придется сокращать расходную часть госбюджета на 2018 год.

«Хотя определенное улучшение выполнения доходной части бюджета в течение второй половины года дает определенные надежды на то, что таргетированный показатель дефицита бюджета будет выполнен в 2018 году, мы все равно не исключаем, что правительству придется осуществлять дополнительные меры по уменьшению расходной части под конец года», - заявила экономист Всемирного банка по делам Украины Анастасия Головач.

«Украине до конца года нужно будет профинансировать дефицит бюджета, если будут на это ресурсы, а также профинансировать погашение внутреннего долга. Это приблизительно 3,7 млрд долларов, включая дефицит и погашение долгов. При условии, когда внешние рынки для Украины закрыты, эти ресурсы она будет привлекать на внутреннем рынке или сокращать расходную часть бюджета», - добавила Головач.

Несостоявшаяся большая приватизация

Улучшить ситуацию с дефицитом госбюджета могла бы большая приватизация. Но последние несколько лет правительство безуспешно пытается наполнить казну миллиардами от продажи госимущества. Так, в 2016 году сумма поступлений от приватизации составила чуть больше 1% от запланированных 17 млрд гривен. В 2017 году казна получила почти 3,4 млрд гривен из запланированных 17 млрд гривен.

На 2018 год надежды были еще большими. Правительство заложило в госбюджет 21,3 млрд гривен поступлений от приватизации. При этом, как заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, продажа почти всех объектов большой приватизации состоится уже в следующем году, а не в этом, как планировалось ранее.

«Мы уже можем констатировать факт, что из тех объектов большой приватизации, которые мы наметили, по большинству из них процесс приватизации переносится на 2019 год», - сказал он.

То есть, вот и потенциальная дыра в бюджете на 21,3 млрд гривен. Однако, по словам Трубарова, в этом году, скорее всего, удастся приватизировать энергогенерирующую компанию «Центрэнерго», в отношении которой Кабинет министров утвердил стартовую цену 5,98 млрд гривен и условия продажи.

Конкурс по приватизации госпакета акций данного предприятия должен состояться в конце ноября или начале декабря текущего года. Правда, Трубаров считает, что объявленная стартовая цена немного завышена, так как не учитывает ряд факторов.

«Мы не ожидаем каких-то больших показателей, таких, которые были по «Криворожстали». С учетом того, что цена, по мнению советников, является предельной с точки зрения самого факта продажи, то возможно увеличение цены на небольшое количество», - сказал он, указывая на то, что при определении стартовой цены советник работал с учетом старого закона о приватизации госимущества, поэтому не учитывал ряд факторов, например, экологические риски и расположение одного из объектов «Центрэнерго» недалеко от зоны боевых действий.

«Предприятие само по себе, с точки зрения ресурсов, достаточно инвестиционно-привлекательное, но все-таки это предприятие относится к группе так называемой «грязной энергетики», а большинство европейских и мировых компаний, которые занимаются отраслью энергетики, они уже от «грязной энергетики» отходят. Поэтому перечень потенциальных инвесторов, которые готовы заходить к нам в страну и работать в этом направлении, безусловно, есть, но большого ажиотажа на сегодняшний день мы не испытываем», - пояснил Трубаров.

Как говорится, «с таким настроением ты слона не продашь», а может дело в том, что покупатель уже определен и лишняя конкуренция ему просто ни к чему.

Традиционная 100% готовность к зиме

Практически всегда зима для украинских чиновников наступает неожиданно. Но традиционно власть накануне холодов заявляет о 100% готовности встретить лютые морозы. «В целом, 99,8% готово всех объектов по стране... С технической точки зрения страна готова к отопительному сезону 2018/2019 годов», - бодро отрапортовал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

Дату включения отопления каждый город волен выбирать сам. Поэтому вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подчеркнул: главы областных госадминистраций должны взять под личный контроль запуск отопительного сезона на местах, а в случае саботажа со стороны органов местного самоуправления они имеют полное право обратиться в прокуратуру.

«С проведением в 2015 году финансовой децентрализации на места были максимально переданы средства. Сегодня бюджеты развития составляют 200 млрд гривен. И поэтому разговоров о том, что кто-то и что-то не успевает, быть не может. Я еще раз подчеркиваю ответственность непосредственно органов местного самоуправления по коммунальным предприятиям, которые должны обеспечить своевременное начало отопительного сезона», - заявил он.

Кстати, как сообщили в Госказначействе, местные власти держат на депозитах в банках около 15 млрд гривен, что свидетельствует о неумении или нежелании местных чиновников инвестировать средства в развитие собственных регионов.

Зубко напомнил, что правительство поручило Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 15 октября заключить договоры на поставки газа с производителями тепла и горячей воды. Также «Нафтогазу» поручено заключить договоры с теплоснабжающими и теплогенерирующими предприятиями о реструктуризации долгов за потребленный газ.

По словам Зубко, проблемы с подготовкой к отопительному сезону уже есть в Коцюбинском (Киевская область), Смиле (Черкасская область) и Шепетовке (Хмельницкая область).

Также некоторая неопределенность есть и в Киеве. На уходящей неделе представители «Нафтогаза» и столичных властей подтвердили, что стороны могут заключить мировое соглашение для решения проблемы газоснабжения города уже 10 октября, что позволит в течение нескольких дней возобновить горячее водоснабжение и своевременно начать отопительный сезон.

«Благодаря принятым правительством решениям (о выделении коммунальному предприятию средств на покрытие разницы в тарифах - УНИАН), есть существенный позитивный сдвиг. Но, как всем известно, сейчас идет судебное разбирательство и суд должен принять окончательное решение, то есть утвердить мировое соглашение, над которым мы работаем. Судебное заседание назначено на 10 октября», - заявил первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Сергей Перелома. Также он отметил, что предварительные договоренности между сторонами есть и их реально осуществить.

Таким образом свое логическое завершение получит нашумевшая история с отсутствием горячей воды в европейской столице в течение 6 месяцев, но наверняка она еще на долгие годы останется в памяти украинцев как яркий пример безответственной политики местных чиновников.

Танки наши быстры

Одной из важных экономических новостей уходящей недели стало назначение правительством состава наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы страны - компании «Укрэнерго», куда вошли 3 представителя от государства и 4 независимых члена.

Независимым членом набсовета, помимо руководителей иностранных энергокомпаний и экспертов, назначен бывший директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, который также является главой набсовета «Укрзализныци».

От государства в набсовет вошли: Александр Поплавский - советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона, госсекретарь Минэнергоугля Максим Немчинов и заместитель государственного секретаря Кабинета министров Сергей Кушнир.

О том, что реформы в крупнейших государственных предприятиях продолжаются, хоть и с некоторыми задержками, свидетельствует и недавно опубликованный отчет Министерства экономического развития и торговли. Так, сто крупнейших госкомпаний Украины в 2017 году увеличили чистую прибыль на 38,5% - до 44,4 млрд гривен, тогда как еще несколько лет назад государственный сектор генерировал одни лишь убытки.

Однако, изменения к лучшему происходят не только в сфере управления госкомпаниями, но и в армии. Так, на уходящей неделе «Укроборонпром» передал армии шестнадцать танков Т-80 и Т-64, восстановленных на госпредприятии «Харьковский бронетанковый завод», а также пять БТР-4 нового поколения, изготовленных на госпредприятии «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова».

«Во время передачи техники был продемонстрирован БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО, танк «Оплот», РСЗО «Верба», двигатели для бронетехники, экспериментальный корпус БТР-4, другое вооружение и военная техника. Кроме того, был представлен оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», в разработке которого принимали участие предприятия концерна», - сказано в сообщении «Укроборонпрома».

Как сообщает пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, во время глубокой модернизации и переоснащения танков Т-80 и Т-64БВ были внедрены новые конструктивные решения.

«Разработана и установлена автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами», - сказано в сообщении.

Игорь Орел