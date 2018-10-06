Reuters сообщил о расследовании в отношении главы ЕБРР

Несколько членов совета директоров ЕБРР призвали открыть расследование в отношении главы банка.

Несколько членов совета директоров (СД) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) призвали открыть расследование в отношении главы банка Сумы Чакрабарти.

Читайте такжеДостижение соглашения с МВФ позволит Украине сохранить финансовую стабильность - ЕБРР

Как сообщает Reuters со ссылкой на их письмо, по их мнению, в банке незаконно собирали личную информацию о некоторых членах СД ЕБРР. Жалоба была подана в конце мая директору по согласовательным процедурам, сообщили источники агентства.

«В связи с предполагаемым нарушением мы просим инициировать процедуру расследования в отношении главы ЕБРР, поскольку он попустительствовал произошедшему», - говорится в документе, подписанном «несколькими членами СД и акционерами». Источники Reuters сообщили, что расследование началось.