Более 30% работников в Украине получают зарплату в конвертах – ГФС

Вывести зарплату из «тени» чиновники хотели повышением минималки.

8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает "Зеркало недели".

По его словам, проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат "серых" зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения.

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"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах частично или полностью. То есть масштабы весьма существенные", – подчеркнул он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

"В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривень", - отметил Бамбізов.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики в Украине составляет 32% ВВП.