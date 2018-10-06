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Более 30% работников в Украине получают зарплату в конвертах – ГФС

18:08, 06 октября 2018
Финансы
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В ГФС сообщили, сколько украинцев получают зарплаты в конвертах / фото segodnya.ua

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает "Зеркало недели".

По его словам, проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат "серых" зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения.

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"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах частично или полностью. То есть масштабы весьма существенные", – подчеркнул он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

"В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривень", - отметил Бамбізов.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики в Украине составляет 32% ВВП.

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Теги: #ГФС#зарплата в конверте#зарплата в Украине