Глава ЕЦБ опасается низких темпов роста экономики ЕС

Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, пишет РБК.

"Восстановлению Европы препятствует триада слабых реформ, бюрократии и налогового бремени. Если мы не решим эти проблемы, то наш рост останется слабым", - заявил президент ЕЦБ.

При этом налоги, по словам Драги, одни из самых высоких в мире, что является "серьезным конкурентным недостатком".

По его мнению, необходимо увеличить расходы на инвестиции. Ключевыми должны стать области исследований, образования и телекома.

Читайте такжеGuardian: в мировой экономике произойдут существенные изменения в 2015 году

«Прочие расходы и налоги должны быть сокращены», – предупредил Драги.

Также ЕЦБ может в ближайшее время начать покупать гособлигации.

«Объем, темп и набор наших действий необходимо изменить, если это нужно для того, чтобы реагировать на длительный период низкой инфляции», – добавил Драги.

Экономику Евросоюза может настигнуть дефляция, предупредил Драги. Этот «риск нельзя полностью исключить», но вероятность наступления такого сценария невелика, добавил он.

«Мы должны действовать так, чтобы эти риски (возникновения дефляции) не наступили», – сказал глава ЕЦБ.