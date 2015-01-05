Российский рубль продолжил обвал вслед за нефтью

Курс доллара и евро в начале первых торгов 2015 года подскакивали более чем на 3 рубля до 59,35 рубля и до 71,95 рубля соответственно на фоне дешевой нефти.

Впоследствии курс немного откатился вниз, сообщает РИА Новости.

К 10.21 мск курс доллара рос на 2 рубля до 58,02 рубля, евро — на 1,35 рубля до 70 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

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