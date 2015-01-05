Средства Госказначейства за месяц уменьшились вдвое

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2015 года составил 3,008 млрд грн, что в 2 раза меньше, чем на 1 декабря 2014 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 января 2014 года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 1,7 раза.

В течение 2014 года остаток средств на едином казначейском счете изменялся в пределах от минимума в 1,739 млрд грн на начало января до максимума в 13,412 млрд грн на начало сентября, в то время как в 2013 году - дважды обновлял исторический минимум за последние 10 лет, на уровне 458 млн грн и 410 млн грн в январе и ноябре соответственно.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о бюджете Украины на 2015 годОбъем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на начало декабря составил 6,767 млрд грн.