Минфин ответил Счетной палате: в бюджете-2019 хватит денег на зарплаты и пенсии

Счетная палата считает ограниченными возможности госбюджета-2019 по повышению социальных стандартов: более 40% доходов госбюджета будет направлено на погашение и обслуживание госдолга.

Более 40% доходов государственного бюджета на 2019 год будет направлено на погашение и обслуживание государственного долга, что снижает возможности осуществления социально-экономических расходов, включая повышение пенсий, зарплат и социальных выплат.

Читайте такжеБолее 30% работников в Украине получают зарплату в конвертах – ГФС

Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на заключение по законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2019».

Кроме того, как отметили в ведомстве, в условиях ожидаемого повышения тарифов на газ и расширения перечня категорий населения и расходов, на которые предоставляются льготы и жилищные субсидии, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено сокращение объема соответствующей субвенции из госбюджета местным бюджетам на 15,9 млрд грн, или на 21,2%.

Комментируя заявление Счетной палаты, в Министерстве финансов сообщили, что проект госбюджета на 2019 год предусматривает достаточный объем средств для зарплат и пенсий, в том числе с учетом индексации размера пенсий с 1 марта 2019 года, повышения пенсий военнослужащим, роста прожиточного минимума и минимальной зарплаты - всего 166,5 млрд грн, или на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Также в Минфине сообщили, что предусмотрен рост минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4173 гривен и индексация зарплат бюджетным работникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом.

«Мы относимся к социальным обязательствам перед гражданами максимально серьезно, как и к обязательствам перед кредиторами государства. Для того, чтобы обещать людям большие зарплаты, мы должны достичь стабильного экономического роста и удержать макроэкономическую стабильность, и для этого команда Министерства финансов делает все возможное», - говорится в комментарии министерства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает доходы на уровне 1,008 трлн грн, расходы – 1,094 трлн грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.