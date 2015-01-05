Украина и ЕС сегодня проведут консультации из-за дополнительных пошлин на импорт

Консультации состоятся в формате видеоконференции, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Миссии Украины при ЕС со ссылкой на представителя Украины при Евросоюзе Константина Елисеева.

Ожидается, что в обсуждении примут с украинской стороны представители профильных министерств и ведомств, в частности, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства иностранных дел, со стороны ЕС – руководитель Группы поддержки Украины Питер Балаш и представители торгового блока Еврокомиссии.

В ходе консультаций украинская сторона должна привести весомые аргументы, чтобы обосновать необходимость применения правительством ограничительных мер в отношении импортных товаров и предотвратить принятие европейской стороной ответных контрмер.

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От того, сможет ли официальный Киев убедить Брюссель в применении дополнительных импортных пошлин, зависит не только продление или отмена Европейским Союзом автономных торговых преференций, но и перспектива введения третьего пакета макрофинансовой помощи (приблизительно 2 млрд евро). В целом, с учетом возможной отмены автономных торговых преференций (500 млн. евро), речь идет почти о 3 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 декабря приняла закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Во время обсуждения этого законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор вводится только после соответствующих консультаций с представителями ЕС.

Закон уже вызвал критику со стороны бизнес-среды и экспертов, которые отмечают, что в случае его введения Украина нарушит сразу несколько взятых перед ЕС обязательств. В частности, речь идет о статье 30 Соглашения об ассоциации, Регламенте о предоставлении автономных торговых преференций, обязательствах, взятых в рамках Меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи. Также этот закон должен быть согласован с Международным валютным фондом.