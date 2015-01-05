Правительство пополнилось еще одним иностранцем – советником Абромавичуса стала эстонка

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Я рад приветствовать нового члена команды - Янику Мерило и уверен, что ее опыт, в том числе и международный, в сфере развития предпринимательства и инвестиций, будет нужным и полезным как для министерства, так и для страны в целом", - прокомментировал назначение Абромавичус.

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Мерило будет отвечать за направление привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и бизнес-климата, координации международных программ и разработку решений электронного правительства.

Яника Мерило - исполнительный директор Ассоциации международных инвесторов UVCA, эксперт Агентства электронного правительства Украины, член совета директоров UАngel и Советник Председателя комитета иностранных дел Парламента Эстонии.