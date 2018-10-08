Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Награду получат американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Они отмечены за достижения в области долгосрочного макроэкономического анализа.

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам, учрежденную в память об Альфреде Нобеле, присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Сообщение об этом размещено в Twitter Нобелевского комитета.

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Премию они получили за работы в области глобального долгосрочного макроэкономического анализа: Нордахус отмечен за внедрение в него учета изменений климата, Ромер — за технологические инновации в этой сфере, передает РБК.

Премия по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Ее учредил Банк Швеции в 1968 году по случаю своего 30-летия.

С тех пор финансовая организация ежегодно отчисляет Нобелевскому комитет сумму, равную размеру премии. Сама награда называется премией Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии — 9 млн крон, т.е. чуть больше $1 млн.

Имена претендентов на премию традиционно не раскрываются. Аналитическое агентство Clarivate Analytics делает свой прогноз в отношении вероятных кандидатов, основываясь на цитируемости научных работ тех или иных ученых.

В прошлом году премией был отмечен американский экономист Ричард Талер — с формулировкой «за вклад за изучение поведенческой экономики».

Работы Талера связали экономический и психологический анализ принятия решений, показав, что люди далеко не всегда принимают решения исходя из рациональных оснований.

Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля.

Премия Шведского национального банка вручается с 1969 года.