Гривня начала неделю с курсом 28,12 за доллар

Текущие котировки на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В понедельник, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,09/28,12 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,23/32,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0902 грн/долл.