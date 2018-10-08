Гривня начала неделю с курсом 28,12 за доллар
13:58, 08 октября 2018Финансы
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Текущие котировки на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни установились на уровне 28,09/28,12 грн/долл. / фото УНИАН
В понедельник, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,09/28,12 грн/долл.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,23/32,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0902 грн/долл.
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