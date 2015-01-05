Евро обвалился в отношении доллара до 9-летнего минимума

Европейская валюта в понедельник, 5 января, опустилась до минимального уровня с марта 2006 года, передает DW.

В начале торгов курс евро упал до 1,1864 доллара. После этого он вскоре вырос до 1,1946 доллара, однако данный показатель значительно меньше уровня 1,2097 доллара в предновогодний период.

Доллар, в свою очередь, достиг девятилетнего максимума. Его укрепление повлекло за собой дальнейшее падение цен на нефть. Утром 5 января на азиатских рынках стоимость нефти американской марки WTI опустилась до 51,5 доллара за баррель, а европейской марки Brent - до 55,38 доллара за баррель.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжил обвал вслед за нефтьюКак считает Совет экономических экспертов при правительство ФРГ, снижение курса евро и цен на нефть должно привести к росту спроса на немецкие товары. Ожидается, что это приведет к увеличению показателя роста немецкой экономики на 0,3 процентных пункта.

Постепенное снижение курса евро наблюдается с середины прошлого года. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится в 2015 году. Более того, аналитики американского банка Goldman Sachs в сентябре минувшего года прогнозировали паритет евро и доллара к 2017 году.

В текущей ситуации на курс евро оказывает влияние и политика ЕЦБ. На минувшей неделе вышло интервью с главой финансового института Марио Драги, в котором он пообещал бороться с дефляцией в еврозоне нестандартными методами. Кроме того, несмотря на опровержение со стороны официального представителя правительства ФРГ, рынки с утра в понедельник отреагировали на публикации в СМИ о том, что Германия в связи с досрочными выборами в греческий парламент рассматривает вероятность выхода Греции из еврозоны.