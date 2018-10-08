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Украинцы продали в банках валюты на $1,5 миллиарда больше, чем купили

15:45, 08 октября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период население продало в банках валюты на 964 млн долл, купило – на 749 млн долл.

Согласно данным НБУ, с начала года продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,539 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, украинцы в августе обновили показатель максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года, достигнутый месяцем ранее, купив валюту на 1,045 млрд долл.

Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.

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Теги: #курс доллара#продажа валюты