Украинцы продали в банках валюты на $1,5 миллиарда больше, чем купили

В сентябре украинцы продали в банках на 215 млн долл. больше, чем купили.

Украинцы в сентябре 2018 года продали через банковскую систему на 215 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период население продало в банках валюты на 964 млн долл, купило – на 749 млн долл.

Согласно данным НБУ, с начала года продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,539 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, украинцы в августе обновили показатель максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года, достигнутый месяцем ранее, купив валюту на 1,045 млрд долл.

Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.