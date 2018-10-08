Вице-премьер похвастался ростом доходов местных бюджетов

В частности, налога на доходы физических лиц поступило 98 миллиардов гривень, что больше поступлений за соответствующий период прошлого года на 26,1%.

Доходы местных бюджетов в Украине за девять месяцев 2018 года увеличились на 25% - до 167,6 миллиарда гривень, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает служба вице-премьер-министра.

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В частности, налога на доходы физических лиц поступило 98,1 миллиарда гривень, что больше поступлений за соответствующий период прошлого года на 26,1%.

"С двенадцати регионов, имеющих темпы прироста НДФЛ (налог на доходы физических лиц – УНИАН) выше среднего показателя по Украине, четыре региона обеспечили прирост более 28%", - цитирует Зубко его служба.

По словам вице-премьера, платы за землю в январе-сентябре поступило 20,4 миллиарда гривень. При этом, из девятнадцати регионов, которые обеспечили темп прироста платы за землю выше среднего по Украине - 2,6%, рост более 10% обеспечили четыре региона.

Фактические поступления единого налога увеличились на 26,8% – до 20,2 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 31%, до 192 миллиардов гривень, а в 2016 году - на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.