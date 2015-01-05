Нацбанк перечислит в казну больше 65 млрд гривень прибыли до 11 мая

Об этом говорится в Законе о государственном бюджете Украины на 2015 год, опубликованном в газете «Голос Украины» и вступившем в действие с 1 января.

Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель на уровне 22,807 млрд грн.

Закон предусматривает возможность частичной отсрочки перечислений от НБУ на основании его обращения при согласовании с Министерством финансов.

Читайте такжеГазета «Голос Украины» опубликовала закон о госбюджете на 2015 год

Установлено, что с начала года до 11 мая Нацбанк по требованию Минфина перечисляет в госбюджет средства в размере до 25% от установленной нормы в соответствии с графиком Минфина.

Переходными положениями закона Нацбанку предоставлено право в первом квартале 2015 года перечислить в госбюджет не более 25% годовой суммы прибыли.

Также установлено, что Нацбанк осуществляет отчисления в общие резервы, пока сумма общих резервов 2014, 2015 и 2016 годов не достигнет 3%, 5% и 7% объема денежно-кредитных обязательств Национального банка в эти годы соответственно.

Помимо этого, закон разрешает украинскому правительству с согласия Национального банка в первом полугодии провести обмен гособлигаций в его собственности на новые облигации в таких же объемах со сроком обращения до 20 лет по ставке до 5% годовых.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции сообщила, что Нацбанк в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.

По ее словам, монетизация госдолга Нацбанком является вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций направлены на погашение прежних долгов и МВФ не намерен финансировать военные расходы Украины, а рынки капитала для нашей страны полностью закрыты.

Президент Украины Петр Порошенко 31 декабря 2014 года подписал Закон «О государственном бюджете Украины на 2015 год», вступающий в силу с 1 января. Документ был принят Верховной Радой 29 декабря около 4 часов утра. За это решение проголосовали 233 народных депутата из 329 зарегистрированных в зале.

Бюджет основан на прогнозе падения экономики Украины на 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,939 млрд грн, расходы – 527,894 млрд грн, предельный объем дефицита - 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.