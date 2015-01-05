В Верховный суд России подана жалоба на Госдуму из-за плавающего курса рубля

Верховный суд РФ принял к рассмотрению жалобу на плавающий курс рубля, которую подал бывший сотрудник Центробанка Андрей Черепанов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

"Жалоба Андрея Черепанова принята к рассмотрению и будет рассмотрена судом 17 февраля", — сказала представитель суда.

Читайте такжеThe Guardian: В России опасаются рецессии, так как ВВП сократился впервые за 5 летОтветчиком по делу заявлена Госдума РФ, которая приняла к сведению направления кредитной политики Банка России. Таким образом, по мнению заявителя, парламент одобрил действия Центробанка по введению плавающего курса рубля.

Черепанов также обращался в Тверской суд Москвы с иском против Центробанка, в котором также оспаривал денежно-кредитную политику, но суд не принял его заявление к рассмотрению.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявлял, что направил в Генпрокуратуру запрос о проведении проверки законности действий главного банка страны. По его мнению, переход регулятора к режиму плавающего курса противоречит Конституции РФ.

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