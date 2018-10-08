Госказначейство возместило налогоплательщикам НДС почти на 100 миллиардов

В том числе в сентябре налогоплательщики получили 12,4 миллиарда гривень возмещения.

Государственная фискальная служба Украины за январь-сентябрь 2018 года возместила налогоплательщикам 97,6 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, что на 11,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщила пресс-служба ГФС, в том числе в сентябре налогоплательщики получили 12,4 миллиарда гривень возмещения НДС, что на 28% больше, чем в сентябре 2017 года.

"Выросла на 1,1 миллиарда гривень, или на 11,3%, по сравнению с 9 месяцами 2018 года и среднемесячная сумма возмещения НДС. Если в январе-сентябре 2017 года плательщикам ежемесячно в среднем возвращали 9,7 миллиарда гривень, то уже в 2018 году этот показатель составил 10,8 миллиарда гривень. По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 86% заявленных к возврату сумм НДС", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.