Завтра в Украине подешевеет евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2808,7920 (8 октября – 2808,4816)
100 EUR – 3223,9315 (8 октября – 3231,4389)
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В понедельник, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,09/28,11 гривни/доллар.
Текущие котировки на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,24 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0902 гривни/доллар.