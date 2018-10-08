Завтра в Украине подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 9 октября: 100 USD – 2808,7920 гривни; 100 EUR – 3223,9315 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2808,7920 (8 октября – 2808,4816)

100 EUR – 3223,9315 (8 октября – 3231,4389)

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В понедельник, 8 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,09/28,11 гривни/доллар.

Текущие котировки на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,24 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0902 гривни/доллар.