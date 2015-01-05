Бюджет Украины в 2014 году недополучил больше 36 млрд гривень

Недополучение доходов составило 36,3 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

«За январь-декабрь 2014 года сбор в общий и специальный фонды государственного бюджета составляет 406,9 млрд грн, или 91,8% к плановым показателям на январь-декабрь с учетом внесенных изменений. Недополучения в бюджет составляют 36,3 млрд грн», - говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в 2014 году в общий фонд госбюджета поступило 354 млрд грн (94,8% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период). Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 19,6 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 19,7 млрд грн (при плане 334,8 млрд грн в бюджет поступило 315,1 млрд грн, или 94,1%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 15,9 млрд грн, таможенными органами не обеспечены поступления на сумму 3,8 млрд грн.

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В специальный фонд госбюджета в 2014 году поступило 52,9 млрд грн (76% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период). Недопоступления в специальный фонд составили 16,7 млрд грн.

Также сообщается, что в 2014 году возмещено 43,3 млрд грн НДС (84% плана).

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-ноябрь, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 367,7 млрд грн, что составляет 93,2% от планового показателя за этот период, недополучение доходов составило 26,7 млрд грн.

31 июля Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.