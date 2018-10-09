МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах

Летом МВФ также ожидал, что глобальная экономика будет расти на 3,9%, но сейчас был вынужден снизить прогноз роста до 3,7%

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 год на 0,2 процентных пункта - до 3,7%, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

Читайте такжеРост экономики США стал рекордным за последние 4 года

Об этом сообщает Прайм.

"В апреле прошлого года мировой стимулы мировой экономики привели к тому, что мы прогнозировали рост на 3,9% как в этом, так и в следующем году. Однако с учетом событий, произошедших с тех пор, эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной: вместо этого экономика вырастет на 3,7%", - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.

В июле МВФ также ожидал, что глобальная экономика будет расти на 3,9%.

"Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть", - сказал главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.

Что касается ВВП США, то Фонд понизил прогноз на следующий год. Прогноз по росту ВВП США в 2018 год сохранен на уровне 2,9%, а на 2019-й снижен на 0,2 процентных пунктов - до 2,5%.

"Несмотря на нынешнюю динамику спроса, мы снизили наш прогноз роста в 2019 году для США в связи с недавно принятыми пошлинами на широкий спектр импорта из Китая и ответных мер Китая", - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.