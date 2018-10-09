МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5%

В 2019 году рост украинской экономики прогнозируется на уровне 2,7%.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,5 с 3,2% по сравнению с апрельским прогнозом.

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Такие данные содержатся в аналитическом материале МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном Фондом.

При этом, МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%.

Также Фонд пересмотрел прогноз уровня безработицы в Украине: прогноз на 2018 год ухудшен до 9,4% с 9,2%, на 2019 год – до 9,2% с 8,8%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.