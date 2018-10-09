Инфляция в Украине замедлится до 9% на конец 2018 года - МВФ

В 2019 году Фонд прогнозирует замедление инфляции до 6,2%.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста потребительских цен в Украине до 9% на конец 2018 года с 13,7% на конец 2017 года.

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Как говорится в аналитическом обзоре МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном Фондом, в 2019 году МВФ прогнозирует замедление инфляции до 6,2%.

Среднегодовой показатель инфляции, по оценкам МВФ, составит 10,9% в 2018 году и 7,3% - в 2019 году.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.