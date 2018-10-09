Инфляция в Венесуэле может достичь 10 000 000% - МВФ

Причиной быстро растущей гиперинфляции станет огромный бюджетный дефицит и потеря доверия к национальной валюте, считают в Международном валютном фонде.

Уровень инфляции в Венесуэле может достичь в 2019 году 10 000 000%, ВВП страны сократится на 5%, а темпы экономического роста снизятся на 18%.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз МВФ.

"Ожидается, что гиперинфляция в Венесуэле вырастет быстрыми темпами из-за огромного бюджетного дефицита и потери доверия к национальной валюте", - говорится в докладе МВФ "Перспективы мировой экономики". В нем отмечается, что к концу будущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 000 000%.

В докладе МВФ скорректировал свой июльский прогноз роста инфляции в Венесуэле на этот год. Ранее эксперты Фонда считали, что этот показатель достигнет в 2018 году 1 000 000%, однако теперь они называют цифру в 1 370 000%.

МВФ отметил, что правительство Венесуэлы 20 августа начало в стране деноминацию. В ходе нее с купюр убрали пять нулей, назвав новую валюту суверенным боливаром. После этого с 1 сентября минимальная зарплата в стране была повышена в десятки раз: до 1800 суверенных боливаров (180 миллионов по старому курсу).

Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, из-за которого, по данным ООН, c 2015 года по июнь 2018 года из страны уехали около 2,3 миллиона человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.