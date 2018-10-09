Кабмин отстранил от должности госсекретаря Минфина
Кабинет министров Украины отстранил Евгения Капинуса от исполнения должностных обязанностей государственного секретаря Министерства финансов.
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«Евгений Капинус отстранен от исполнения должностных обязанностей госсекретаря в связи с открытием и осуществлением дисциплинарного взыскания», - сообщается на сайте Министерства финансов.
По информации Минфина, обязанности госсекретаря временно возложены на директора департамента документооборота и контроля за исполнением документов Елену Богачеву.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в феврале 2017 года назначил заместителя министра финансов Украины Евгения Капинуса государственным секретарем министерства.