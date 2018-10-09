В ГФС заявили о кибератаках на электронные ресурсы службы

Провайдер идентифицировал кибератаку на отказ в обслуживании.

Государственная фискальная служба заявила о кибератаках, которым подверглись электронные ресурсы ГФС.

Читайте такжеРоссия хочет сорвать выборы в Украине дезинформацией и кибератаками - Порошенко

Как сообщает пресс-служба ГФС, начиная с 18:00 понедельника, 8 октября, подвергся атаке «Электронный кабинет» в сети интернет, а начиная с сегодняшнего утра – официальный веб-портал службы.

«Провайдером была идентифицирована кибератака на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применен механизм защиты от атаки. Указанное кибервмешательство привело к недоступности ресурсов ИТС «Электронный кабинет» и ИТС «Официальный веб-портал ГФС Украины» некоторым пользователям в сети Интернет», - сказано в сообщении.

В соответствии с порядком взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам защиты государственных информационных ресурсов ГФС безотлагательно проинформирована Администрация Госспецсвязи о случаях DoS-атак.

Как сообщал УНИАН, в мае отечественные специалисты по кибербезопасности заявляли, что с каждым годом уровень сложности кибератак увеличивается, причем выявлять их становится все труднее.