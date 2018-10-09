Цены в Украине за месяц выросли на 2%

Инфляция в Украине в сентябре замедлилась до 8,9% в годовом выражении. Рост цен к предыдущему месяцу составил 1,9%.

Инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен к предыдущему месяцу составил 1,9% после нулевого роста в августе к июлю.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 5,6%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожный пассажирский транспорт – 25,3%, топливо и масла – 22,7%, яйца – на 22,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 22,2%, хлеб – 19,2%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,3%), фрукты (12,8%), овощи (2,3%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10%, соответственно.