Цены в Украине за месяц выросли на 2%
Инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен к предыдущему месяцу составил 1,9% после нулевого роста в августе к июлю.
По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 5,6%.
По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожный пассажирский транспорт – 25,3%, топливо и масла – 22,7%, яйца – на 22,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 22,2%, хлеб – 19,2%.
Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (18,3%), фрукты (12,8%), овощи (2,3%).
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Справка УНИАН. Инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.
Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.
Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10%, соответственно.