Доллар в России поднялся выше 61 рубля, евро вырос до 73 рублей
Рубль снижался весь прошлый год, однако существенное падение началось осенью на фоне обвала мировых цен на нефть.
Курс доллара на Московской бирже 6 января превысил отметку в 61 рубль. По сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов стоимость американской валюты выросла на 33 копейки. Курс евро вырос на 30 копеек и составляет 73 рубля.
Об этом пишет Lenta.ru.
Официальный курс доллара, установленный Банком России на новогодние и рождественские праздники, составляет 56,24 рубля, курс евро — 68,37 рубля.
Рубль снижался к основным валютам весь год, однако существенное падение началось осенью на фоне обвала мировых цен на нефть. Дополнительным фактором, негативно влиявшим на ослабление российской валюты, стали санкции, введенные США, ЕС и рядом других стран против РФ в связи с ситуацией в Украине.
Читайте такжеЦены на нефть после вчерашнего обвала продолжают падать16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. Регулятор пояснил это решение необходимостью ограничить «существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски». В тот же день в ходе торгов на Московской бирже евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80.
10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом Банк России фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля.