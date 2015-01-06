Доллар в России поднялся выше 61 рубля, евро вырос до 73 рублей

Курс доллара на Московской бирже 6 января превысил отметку в 61 рубль. По сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов стоимость американской валюты выросла на 33 копейки. Курс евро вырос на 30 копеек и составляет 73 рубля.

Об этом пишет Lenta.ru.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на новогодние и рождественские праздники, составляет 56,24 рубля, курс евро — 68,37 рубля.

Рубль снижался к основным валютам весь год, однако существенное падение началось осенью на фоне обвала мировых цен на нефть. Дополнительным фактором, негативно влиявшим на ослабление российской валюты, стали санкции, введенные США, ЕС и рядом других стран против РФ в связи с ситуацией в Украине.

Читайте такжеЦены на нефть после вчерашнего обвала продолжают падать16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. Регулятор пояснил это решение необходимостью ограничить «существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски». В тот же день в ходе торгов на Московской бирже евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80.

10 ноября Центробанк отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Таким образом Банк России фактически объявил о переходе к плавающему курсу рубля.