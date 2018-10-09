Украинцы смогут открывать счета дистанционно

Нацбанк разработал порядок дистанционной идентификации клиентов банков с применением системы BankID.

Национальный банк Украины разработал порядок дистанционной идентификации клиентов банков с применением Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID НБУ.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №105, вступающее в силу с 5 ноября, уже в ближайшее время граждане смогут получать дистанционно банковские услуги, если банк пользователя подключится к системе BankID НБУ.

Банки, в свою очередь, смогут открывать счета физическим лицам дистанционно.

Постановление НБУ определяет условия и порядок подключения к системе BankID, процедуру прохождения дистанционной идентификации, порядок передачи идентификационных данных, требования к защите информации, организационную структуру системы.

Ссылаясь на информацию банков по состоянию на 1 января 2018 года, в НБУ отметили, что более 13 млн физических лиц-клиентов банков используют дистанционное обслуживание своих счетов, что более чем в 3 раза выше показателя 2016 года.

По оценкам регулятора, система BankID НБУ способна стать достаточно массовым средством для дистанционной идентификации физических лиц - клиентов банков Украины при условии присоединения банков к этой системе.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2015 году начал проект BankID - Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа к государственным и административным услугам.