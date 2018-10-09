цей матеріал доступний українською

Валюта дешевеет: Нацбанк укрепил гривню к евро

20:41, 09 октября 2018
Финансы
620 0
Котировки гривни установились на уровне 28,03/28,05 грн/долл. / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеБолее 30% работников в Украине получают зарплату в конвертах – ГФС

100 USD США – 2808.1440 (9 октября – 2808.7920)

100 EUR – 3211.1127 (9 октября – 3223.9315)

Во вторник, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,03/28,05 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 6 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,09/32,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0848 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара