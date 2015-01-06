Из-за обвала рубля Беларусь и Туркмения снизили обменный курс нацвалют

Вследствие падения курса рубля Беларусь и Туркмения снизили обменный курс своей национальной валюты, передает DW.

Так, Нацбанк Беларуси в понедельник, 5 января, снизил курс белорусского рубля по отношению к доллару США примерно на 7%. Ранее курс маната в Туркмении в связи с решением ЦБ об одномоментной девальвации в начале 2015 года был понижен почти на 19%.

Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от России"Данные шаги правительства и Национального банка предприняты в рамках комплекса последовательных мер по нормализации ситуации в финансовом секторе Республики Беларусь", - говорится в сообщении Национального банка Беларуси. Кроме того, банк Беларуси снизил размер комиссионного сбора при покупке населением иностранной валюты до 10%. Эти действия направлены на "сближение обменных курсов на различных сегментах валютного рынка республики и не приведут к увеличению фактического курса приобретения иностранной валюты для населения и предприятий", заявляет Нацбанк Беларуси.

В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал осуществлять торговые операции с Россией в евро или долларах.