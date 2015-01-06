Обвал рубля не прекращается: евро уже превысил 75,5 рублей

Курс евро 6 января на Московской бирже к 12:00 вырос на 3,88% и составил 75,52 рубля.

Курс доллара взлетел на 4,19% и составил 63,40 рублей, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, официальный курс доллара, установленный Банком России на новогодние и рождественские праздники, составляет 56,24 рубля, курс евро — 68,37 рубля.

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