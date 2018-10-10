Минфин начал рассмотрение предложений к проекту госбюджета-2019

По словам главы министерства Оксаны Марковой, всего поступило 2171 предложение.

Министерство финансов Украины получило бюджетные предложения к проекту государственного бюджета на 2019 год и начало их рассмотрение.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

«Минфин получил сводные бюджетные предложения к Проекту государственного бюджета на 2019 год. 2171 – общее количество предложений, на 578 страницах. Так что теперь я с временной разницей в 5 часов в Индонезии синхронизирована с моей командой в Минфине – читать, оценивать и писать выводы будем все дни и ночи, которые остались до рассмотрения на Комитете», - написала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.

21 сентября Рада приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год.