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Минфин начал рассмотрение предложений к проекту госбюджета-2019

10:44, 10 октября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

«Минфин получил сводные бюджетные предложения к Проекту государственного бюджета на 2019 год. 2171 – общее количество предложений, на 578 страницах. Так что теперь я с временной разницей в 5 часов в Индонезии синхронизирована с моей командой в Минфине – читать, оценивать и писать выводы будем все дни и ночи, которые остались до рассмотрения на Комитете», - написала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. 

21 сентября Рада приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2019
Теги: #Минфин#госбюджет-2019