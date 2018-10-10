МВФ дал прогнозы по курсу гривни

Снижение среднегодового курса национальной валюты в 2019 году, по прогнозам МВФ, составит 5,89%.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения среднегодового курса гривны в 2019 году до 28,655 грн/$1.

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Такие данные МВФ приводит в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, передает Liga.net.

В частности, по мнению аналитиков МВФ, рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году составит 14,7% - до 3421,349 млрд грн, в 2019-м - на 11,33%, до 3809,113 млрд грн и в 2020-м – на 11,42%, до 4244,042 млрд грн.

При этом номинальный ВВП Украины, по итогам 2018 года, оценили в $126,39 млрд, $132,928 млрд - по итогам 2019-го и $141,824 млрд в 2020 году.

Среднегодовой курс гривны по итогам 2018 года составит 27,07 грн/$1, в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/$1, а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/$1.

Напомним, 10 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне 2 тыс. 808,1440 грн за $100 и 3 тыс. 211,1127 грн за 100 евро.