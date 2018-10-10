На восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов боеприпасов, выделили 100 миллионов

Средства выделены из резервного фонда.

Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"100 млн мы выделяем из резервного фонда на область, и область уже будет определяться с точки зрения поддержки. Сразу поручение Минфину - очень быстро скоординироваться с областью, чтобы там не было бюрократической волокиты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.