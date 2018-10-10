МВФ прогнозирует снижение госдолга Украины

По итогам этого года Фонд прогнозирует уровень госдолга Украины на уровне 70,5% ВВП.

Международный валютный фонд прогнозирует снижение уровня совокупного государственного долга Украины до 68,8% ВВП к концу 2019 года.

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Об этом говорится в докладе организации "Fiscal Monitor" за октябрь.

В документе указано, что МВФ прогнозирует уровень госдолга Украины по итогам этого года на уровне 70,5% ВВП.

Стоит отметить, что организация дает в целом оптимистичный прогноз по снижению уровня госдолга Украины на среднесрочную перспективу: в 2020 году он составит 64,4% ВВП, в 2021 году – 60,4%, в 2022 году – 56,4%, в 2023 году – 53%.

В докладе также приведен прогноз МВФ относительно дефицита консолидированного бюджета Украины. Так, по итогам 2018 года дефицит составит 2,5% ВВП, а в 2019 году – 2,6% ВВП. По прогнозу организации, в 2020 году дефицит госбюджета составит 2,3% ВВП, в 2021 – 2,2%, в 2022 – 2,1%, в 2023 – 2%.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,5 с 3,2% по сравнению с апрельским прогнозом.