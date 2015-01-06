Российский рубль рухнул уже до 64 за доллар и 76 за евро
15:35, 06 января 2015Финансы
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Американская и европейская валюты дорожали во вторник уже до 64,2 и 76 рублей соответственно.
REUTERS
Курсы доллара и евро против рубля во вторник днем усилили рост на фоне дешевеющей нефти.
Об этом сообщает ТАСС.
К 14.14 мск доллар рос на 2,7 рубля до 63,4 рубля, евро — на 2,3 рубля до 75 рублей. Американская и европейская валюты дорожали во вторник уже до 64,2 и 76 рублей соответственно.
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