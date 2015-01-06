Инфляция в Украине за год достигла почти 25%

Инфляция в Украине в декабре 2014 года, без учета оккупированного Крыма и города Севастополя, по сравнению с ноябрем 2014 года ускорилась до 3% с 1,9%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против декабря 2013 года) инфляция ускорилась до 24,9% с 21,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года, за январь-декабрь, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли на 12,1%.

По информации Госстата, в декабре по сравнению с ноябрем больше всего подорожали овощи – на 14,4%, яйца – на 7,3%, подсолнечное масло – на 7,1%, хлеб и хлебопродукты – на 6,8%, рыба и продукты из рыбы – на 5%.

В годовом выражении, к декабрю 2013 года, больше всего выросли тарифы за услуги канализации – на 69,5%, цены за природный газ – на 62,8%, топливо и масла – на 60,7%, фрукты – на 55,9%, водоснабжение – на 47,4%, горячая вода и отопление – на 46,9%, фармацевтическая продукция – на 44,9%.

Снижение цен в декабре к ноябрю зафиксировано только на сахар – на 2,6%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на овощи – на 10,6%.

Читайте также​Глава НБУ допускает инфляцию на уровне 17-18% в 2015 годуКак сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с октябрем 2014 года составила 1,9%, с начала 2014 года - 21,2%, против ноября 2013 года - 21,8%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции по итогам 2014 года сообщила, что НБУ прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 17-18% в результате повышения административно регулируемых тарифов в рамках урегулирования бюджетного дефицита и дисбалансов НАК «Нафтогаз Украины».

Госбюджет Украины на 2015 год основан на прогнозах падения ВВП страны на 4,3% при годовой инфляции 13%.