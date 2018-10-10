Стало известно, где IKEA может открыть второй магазин в Украине

Основатель «Мандарин Плаза Групп» заявил, что шведская торговая сеть может открыть второй магазин в новом торгово-развлекательном центре «Лесной» в Киеве.

Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA может открыть второй магазин в Украине площадью 30 тыс. кв. м. в новом торгово-развлекательном центре «Лесной» на Броварском проспекте в начале 2020 года.

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Об этом сообщил основатель «Мандарин Плаза Групп» Вагиф Алиев на пресс-конференции.

«Я очень рад, что удалось договориться с компанией IKEA о заходе на украинский рынок. То, что некоторые говорят, что зайдет не та IKEA, так как магазин будет всего 6 тыс. кв. м., - это все бред. После того, как IKEA начнёт работать в Ocean Mall, они откроют несколько магазинов по 30 тыс. кв. м. в Киеве, а потом и в других городах Украины. После Ocean Mall мы откроем ТРЦ «Лесной». IKEA будет туда заходить однозначно», - сказал он.

Алиев отметил, что в будущем IKEA будут интересны и другие ТРЦ.

Как сообщал УНИАН, в июле IKEA начала набор сотрудников для своего первого магазина в Украине.

Планируется, что шведская торговая сеть по продаже мебели IKEA в 2019 году откроет первый магазин в новом для себя городском формате в Украине, наряду с Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем.

Открытие первого торгового центра IKEA в Киеве планировалось еще осенью 2006 года, однако тогда этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков. В начале сентября 2007 года гендиректор подразделения IKEA в России и СНГ Пер Кауфман сообщил, что компания получает первый земельный участок под Одессой, но в июне 2010 года компания объявила о прекращении поиска земельных участков и строительства в Одесской области.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была создана в Швеции в 1943 году. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.