В Украине могут увеличить сумму гарантированного возмещения по вкладам

Фонд гарантирования надеется на повышение гарантированного возмещения по вкладам до более 500 тысяч гривень в следующем году

Фонд гарантирования вкладов физических лиц надеется на повышение максимальной суммы гарантированного возмещения по вкладам в Украине до суммы более 500 тысяч гривен уже в следующем году.

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"Я очень надеюсь, что в следующем году мы перешагнем цифру в 500 тысяч гривень", - сказал журналистам директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин в ходе брифинга.

По его словам, более низкая сумма гарантированного возмещения, чем в Украине, среди европейских стран только в Молдове и Косово.

Ключевым определяющим фактором для повышения гарантированного возмещения Ворушилин традиционно назвал возврат выведенных из банков активов.

"По-прежнему системной помощи со стороны правоохранительных органов у нас нет - есть только отдельные успешные кейсы", - сказал он.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.

С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тысяч гривень.